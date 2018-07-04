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Англія обіграла Колумбію у серії пенальті і вийшла в 1/4 фіналу ЧС

Збірна Англії в 1/8 фіналу ЧС-2018 обіграла збірну Колумбії і вийшла до чвертьфіналу.

Колумбія – Англія 1:1 (по пенальті – 3:4)

Голи: Міна 90+3′ – Кейн 57′ (пен.)

Колумбія: Оспіна, Аріас (Сапата 116′), Д. Санчес, Міна, Мохіка, Барріос, К. Санчес (Урібе 79′), Лерма (Бакка 62 ‘), Хуан Куадрадо, Кинтеро (Мюріель 88’), Фалькао.

Англія: Пікфорд, Вокер (Рашфорд 113′), Стоунз, Магуайр, Тріпп’єр, Аллі (Дайер 81′), Хендерсон, Лінгард, Янг (Роуз 102′), Стерлінг (Варді 88′), Кейн.

Попередження: Барріос, Аріас, К. Санчес, Фалькао, Бакка, Куадрадо – Хендерсон, Лінгард.

Збірна Англії здобула перемогу над Колумбією в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018. Основний і додатковий час зустрічі завершився внічию – 1:1, а в серії пенальті удача була на стороні англійців – 4:3.

Рахунок на початку другого тайму відкрив форвард Тоттенгема Гаррі Кейн, який заробив і реалізував пенальті.

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У компенсований арбітром час до другої половини Хуан Куадрадо з кутового навісив у центр штрафного, Йерро Міна вистрибнув вище всіх, пробив головою з відскоком від газону, і м’яч влетів у кут воріт англійців. Пікфорд в цей момент не зумів дотягнутися до м’яча.

У серії пенальті у колумбійців не забили Андрес Урібе і Карлос Бакка, у англійців – Джордан Хендерсон.

В 1/4 фіналу ЧС-2018 підопічні Саутгейта 7 липня зустрінуться зі Швецією.

Раніше збірна Бразилії в 1/8 фіналу ЧС-2018 обіграла збірну Мексики і вийшла до чвертьфіналу.

Фото: Getty Images.

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