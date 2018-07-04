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Бекхем вразив Зідана точним ударом

Девід Бекхем продемонстрував Зінедіну Зідану, що все ще знаходиться у чудовій формі.

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Девід Бекхем і екс-наставник Реала Зінедін Зідан знялися в крутому рекламному ролику. Відео у своєму Instagram розмістив англієць.

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Спочатку легенди тепло привітали один одного, а потім Бекс вирішив довести, що він все ще чогось вартий. Колишній сімці збірної Англії вдалося пробити точно в поперечину з центра поля.

A special gift for the boss @zidane! Always up for a crossbar challenge! @adidasfootball 

Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham)

Раніше Мессі, Салах, Зідан та топ-зірки знялися у фантастичній рекламі.

Фото: Dwong19 Dreamstime.com. Відео: davidbeckham.

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