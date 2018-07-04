Бекхем вразив Зідана точним ударом

Девід Бекхем продемонстрував Зінедіну Зідану, що все ще знаходиться у чудовій формі.
Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Девід Бекхем і екс-наставник Реала Зінедін Зідан знялися в крутому рекламному ролику. Відео у своєму Instagram розмістив англієць.
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Спочатку легенди тепло привітали один одного, а потім Бекс вирішив довести, що він все ще чогось вартий. Колишній сімці збірної Англії вдалося пробити точно в поперечину з центра поля.
Раніше Мессі, Салах, Зідан та топ-зірки знялися у фантастичній рекламі.
Фото: Dwong19 | Dreamstime.com. Відео: davidbeckham.
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