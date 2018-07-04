Де і коли дивитися бій Усик — Гассієв

Пряму трансляцію бою між чемпіоном за версією WBO та WBC Олександром Усиком і володарем поясів IBF та WBA Муратом Гассієвим вітчизняні любителі боксу можуть подивитися на телеканалі Інтер 21 липня.
Бій Усик – Гассієв відбудеться у 21 липня у Москві.
Фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії пройде на арені спорткомплексу Олімпійський.
Підтримати нашого чемпіона за версіями WBO та WBC можна буде завдяки прямій трансляції на каналі Інтер.
Читайте: Усик втратить частину підтримки у Москві – експерт.
Крім того, поєдинок у Москві покаже російський телеканал Матч ТВ.
Також текстову онлайн-трансляцію поєдинку можна буде подивитися на Фактах ICTV.
Нагадаємо, 18 червня стало відомо, що фінальний поєдинок Всесвітньої суперсерії з боксу між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим пройде в Москві.