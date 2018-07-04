Фанати з Англії та Колумбії влаштували розбірки після матчу

Після матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018 між фанатами збірних Колумбії та Англії сталася бійка у московському метро.
Після матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018 між збірними Колумбії та Англії сталася бійка за участю уболівальників команд в московському метро. Про це повідомляє Чемпіонат.
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Під час поїздки в метро після матчу один з англійських уболівальників ступив на прапор збірної Колумбії, через що між уболівальниками команд розв’язалася невелика бійка, в ході якої фанат англійської збірної розбив ніс колумбійцеві.
Зупинила сутичку вболівальників поліція, яка затримала двох англійців.
Нагадаємо, збірна Англії в 1/8 фіналу ЧС-2018 обіграла збірну Колумбії і вийшла до чвертьфіналу.
Фото: | Dreamstime.com; Відео: Edim Sport.