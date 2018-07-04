PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Фанати з Англії та Колумбії влаштували розбірки після матчу/

Фанати з Англії та Колумбії влаштували розбірки після матчу

Після матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018 між фанатами збірних Колумбії та Англії сталася бійка у московському метро.

Після матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018 між збірними Колумбії та Англії сталася бійка за участю уболівальників команд в московському метро. Про це повідомляє Чемпіонат.

Дивіться: Ногами у стрибку: баскетболісти влаштували брутальну бійку в матчі відбору на ЧС.

Під час поїздки в метро після матчу один з англійських уболівальників ступив на прапор збірної Колумбії, через що між уболівальниками команд розв’язалася невелика бійка, в ході якої фанат англійської збірної розбив ніс колумбійцеві.

Зупинила сутичку вболівальників поліція, яка затримала двох англійців.

Нагадаємо, збірна Англії в 1/8 фіналу ЧС-2018 обіграла збірну Колумбії і вийшла до чвертьфіналу.

Фото: Ukrphoto Dreamstime.com; Відео: Edim Sport.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка