Іспанські фанати знову звинувачують Зозулю у “нацизмі”

Український нападник Альбасете Роман Зозуля знову опинився в центрі скандалу з іспанськими фанатами.

Один з фан-клубів іспанського Ов’єдо виступив проти підписання українця Романа Зозулі, з яким клуб, за чутками, веде переговори.

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Фанати Ов’єдо з угруповання Pena Azul Otero вважають українця негідним носити футболку клубу, про що й заявили в своєму Twitter.

“Не підписуйте Романа Зозулю. Він пов’язаний з українськими неонацистськими і мілітаризованих групами”, – йдеться в заяві.

До обговорення приєдналися інші фанати, які підтримали таку позицію угрупування. Вони вважають Романа “нацистом, якому не місце у футболі”, а також пишуть, що “цінності Ов’єдо повинні бути вище спортивних результатів”.

Нагадаємо, що на початку 2017 року Зозуля став гравцем клубу Райо Вальєкано, проте, через деякий час форвард вимушений був покинути команду через образи з боку вболівальників і звинувачення у нацизмі.

Минулий сезон українець провів у складі Альбасете, де став найкращим бомбардиром команди, забивши 9 м’ячів у 30 поєдинках.

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Фото: PEÑA AZUL OTERO.