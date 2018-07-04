Іспанські фанати знову звинувачують Зозулю у “нацизмі”

Український нападник Альбасете Роман Зозуля знову опинився в центрі скандалу з іспанськими фанатами.
Один з фан-клубів іспанського Ов’єдо виступив проти підписання українця Романа Зозулі, з яким клуб, за чутками, веде переговори.
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Фанати Ов’єдо з угруповання Pena Azul Otero вважають українця негідним носити футболку клубу, про що й заявили в своєму Twitter.
“Не підписуйте Романа Зозулю. Він пов’язаний з українськими неонацистськими і мілітаризованих групами”, – йдеться в заяві.
До обговорення приєдналися інші фанати, які підтримали таку позицію угрупування. Вони вважають Романа “нацистом, якому не місце у футболі”, а також пишуть, що “цінності Ов’єдо повинні бути вище спортивних результатів”.
COMUNICADO OFICIAL@OTEROAZUL @azul_pepa pic.twitter.com/K6cgk3aFOR
— PEÑA AZUL OTERO (@OTEROAZUL) 3 июля 2018 г.
Нагадаємо, що на початку 2017 року Зозуля став гравцем клубу Райо Вальєкано, проте, через деякий час форвард вимушений був покинути команду через образи з боку вболівальників і звинувачення у нацизмі.
Минулий сезон українець провів у складі Альбасете, де став найкращим бомбардиром команди, забивши 9 м’ячів у 30 поєдинках.
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Фото: PEÑA AZUL OTERO.