Неймар vs Хендерсон: симулянти 1/8 фіналу ЧС, які награли на Оскар

Футболіст збірної Бразилії Неймар та гравець збірної Англії Джордан Хендерсон продемонстрували свої акторські здібності на ЧС-2018.

Зірка збірної Бразилії та французького ПСЖ Неймар продемонстрував свої акторські здібності під час матчу 1/8 фіналу ЧС проти Мексики.

На 71-й хвилині зустрічі бразилець опинився на газоні і затиснув м’яч між стоп. Захисник збірної Мексики Мігель Лаюн підійшов і взяв кулястого, коли Неймар заверещав, зображуючи нестерпний біль, і поповз по полю, відштовхуючи арбітрів і всіх, хто намагався надати йому допомогу.

Його акторські здібності виявляються настільки правдоподібними, що арбітру нічого не залишається, як карати суперників попередженнями.

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Симулювати вміють і підопічні Гарета Саутгейта. У матчі 1/8 фіналу між Колумбією та Англією вдався до театральних прийомів півзахисник левів Джордан Хендерсон. Капітана Ліверпуля рідко “ловили” за подібним раніше, але вочевидь, у грі з колумбійцями він захотів трішки слави Неймара.

Причиною став епізод на 40-й хвилині, коли Джордан схопився за підборіддя і обличчя після легкого дотику Вільмара Барріоса. Колумбієць отримав картку за грубість, а ось Хендерсон за симуляцію – ні.

І хоча, арбітр матчу повірив англійцю, це в нього вийшло дещо гірше, ніж у бразильця. Варто відзначити, що Хендо можливо треба було більше попрактикуватися в акторській майстерності.

Нагадаємо, збірна Англії в 1/8 фіналу ЧС-2018 обіграла збірну Колумбії і вийшла до чвертьфіналу.

Фото: England, CBF Futebol.