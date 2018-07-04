Тенісист на Вімблдоні потужною подачею попав м’ячем у дівчину, вона розплакалася

Австралійський тенісист Нік Кірьос в матчі першого кола Вімблдону проти Дениса Істоміна найпотужнішою потрапив м’ячем у дівчинку, що подає м’ячі.

Під час одного з епізодів гри Нік Кірьос – Денис Істомін Кірьос вдарив по м’ячу і влучив у руку герл-бою, повідомляється на офіційному сайті турніру.

Вона стояла за спиною Істоміна, і м’яч прилетів їй в руку. Гра на деякий час була зупинена, оскільки дівчинка не змогла продовжити свою роботу і заплакала від сильної болі.

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Після матчу Кірьос сказав, що йому було дуже важко після цього моменту.

“Коли я почув звук, то спочатку подумав, що потрапив у табло. Але потім я зрозумів, що це була рука дівчинки. Це було важко. Вона заплакала, але трималася по-чемпіонськи. Я б теж заплакав в такій ситуації”.

Радар зафіксував, що швидкість цієї подачі Кірьоса склала 217 км/год.

Кірьос обіграв Істоміна в чотирьох сетах і вийшов до другого кола Вімблдону, де зіграє проти представника Нідерландів Рбіна Хаасе.

Раніше український тенісист Сергій Стаховський переміг в турнірі серії Challenger Tour в Ілклі (Велика Британія).

Фото: Zhukovsky | Dreamstime.com