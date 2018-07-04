Українець став найрезультативнішим гравцем Лейкерс

Український баскетболіст Святослав Михайлюк продовжує вражати фанатів своєю грою за Лос-Анджелес Лейкерс.

Український баскетболіст Святослав Михайлюк зіграв другий матч за Лос-Анджелес Лейкерс в Літній лізі НБА. В Сакраменто Лейкерс програли Майамі Хіт 74:89. Про це повідомляє Лейкерс на своїй сторінці у Twitter.

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Українець Святослав Михайлюк став найрезультативнішим у складі Лейкерс у цій зустрічі. 21-річний баскетболіст провів на паркеті 21 хвилину, набрав 12 очок, зробив 4 підбирання, зробив 2 ассисти, 2 перехоплення, а також зробив одну втрату і отримав персональний фол.

Нагадаємо, в стартовому матчі Літньої ліги НБА Лейкерс поступилися Сакраменто Кінгз 93:98. Михайлюк набрав 15 очок.

Доречі, легендарний ЛеБрон Джеймс стане одноклубником українця.

Фото: Los Angeles Lakers. Відео: House of Highlights.