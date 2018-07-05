Джокович пояснив, чому їсть траву з кортів Вімблдону

Сербський тенісист Новак Джокович розповів звідки взялася традиція куштувати траву з лондонських кортів.

31-річний сербський тенісист Новак Джокович розповів, звідки тягнеться традиція пробувати на смак траву з Центрального корту на Вімблдоні.

Він куштував траву щоразу, коли перемагав у Лондоні – в 2011, 2014 і 2015 роках.

“Мені подобається їсти траву з кортів Вімблдону. Це означає, що я переміг у фіналі. Це схоже на невелику традицію – тричі я перемагав на турнірі і тричі їв траву після тріумфу”.

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|Я завжди мріяв виграти Вімблдон. Коли мені було 7 чи 8 років, я робив макети вімблдонського трофея і піднімав їх над собою перед дзеркалом, уявляючи себе чемпіоном. Це завжди була одна з найбільших моїх мрій. Ще тоді я сказав собі: Якщо так буде насправді, я обов’язково повинен спробувати на смак траву з Центрального корту”.

“Не знаю, чому я вирішив саме так, але, коли я зробив це вперше, це стало найкращим десертом, який мені вдавалося спробувати в своєму житті. Сподіваюся, у мене ще буде такий досвід до закінчення кар’єри”, – цитує Джоковіча офіційний сайт ATP.

У першому колі Вімблдону 2018 Джокович обіграв американця Тенніса Сандгрена. У другому колі він зустрінеться з аргентинцем Орасіо Себальосом.

Фото: STRINGERimages | Dreamstime.com; Відео: Wimbledon.