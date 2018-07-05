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Футболіста Карпат вигнали з клубу за підтримку Росії на ЧС-2018

Голкіпер юнацької команди Карпат Михайло Готра був покараний за підтримку збірної Росії на чемпіонаті світу 2018.

18-річного голкіпера юнацької команди Карпат Михайла Готру вигнали з команди після того, як він розмістив у соцмережі Instagram фото святкування перемоги Росії над Іспанією у матчі 1/8 фіналу, повідомляє сайт уболівальників львівського клубу.

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На фото він помістива російський прапор та радів перемозі підопічних Черчесова.

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Футболіста Карпат вигнали з клубу за підтримку Росії на ЧС-2018 / 2 фотографии

За інформацією джерела, керівництво клубу після цього вирішило припинити співпрацю з футболістом.

Раніше фани Англії викинули у смітник чоловіка, схожого на Леніна.

Фото: скріншот fckarpaty.

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