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Хто виграє ЧС-2018 – прогноз букмекерів (ГОЛОСУВАННЯ)

Букмекери оцінили шанси команд, які вийшли в 1/4 фіналу чемпіонату світу 2018, на те, щоб завоювати трофей.

На думку букмекерів, головним фаворитом Мундіалю залишається збірна Бразилії.

На перемогу пентакампеоне приймаються ставки з коефіцієнтом 3,75. Також до трійки головних фаворитів входять збірні Франції та Англії.

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Відзначимо, що Бразилія і Франція можуть зустрітися вже в півфіналі ЧС, тоді як збірна Англії знаходиться в іншій частині турнірної сітки.

Найменші шанси виграти чемпіонат світу у збірних Росії і Швеції.

Топ-8 фаворитів ЧС-2018:

  • Бразилія – 3.75;
  • Франція – 4.50;
  • Англія – 4.50;
  • Хорватія – 6.50;
  • Бельгія – 7.00;
  • Уругвай – 15.00;
  • Росія – 19.00;
  • Швеція – 23.00.

Нагадаємо, футболіст збірної Бразилії Неймар та гравець збірної Англії Джордан Хендерсон продемонстрували свої акторські здібності на ЧС-2018.

Також Факти ICTV пропонують проголосувати за команду, яку б ви хотіли бачити з трофеєм чемпіонату світу 2018.

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