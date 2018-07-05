Хто виграє ЧС-2018 – прогноз букмекерів (ГОЛОСУВАННЯ)

Букмекери оцінили шанси команд, які вийшли в 1/4 фіналу чемпіонату світу 2018, на те, щоб завоювати трофей.

На думку букмекерів, головним фаворитом Мундіалю залишається збірна Бразилії.

На перемогу пентакампеоне приймаються ставки з коефіцієнтом 3,75. Також до трійки головних фаворитів входять збірні Франції та Англії.

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Відзначимо, що Бразилія і Франція можуть зустрітися вже в півфіналі ЧС, тоді як збірна Англії знаходиться в іншій частині турнірної сітки.

Найменші шанси виграти чемпіонат світу у збірних Росії і Швеції.

Топ-8 фаворитів ЧС-2018:

Бразилія – 3.75;

Франція – 4.50;

Англія – 4.50;

Хорватія – 6.50;

Бельгія – 7.00;

Уругвай – 15.00;

Росія – 19.00;

Швеція – 23.00.

Нагадаємо, футболіст збірної Бразилії Неймар та гравець збірної Англії Джордан Хендерсон продемонстрували свої акторські здібності на ЧС-2018.

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