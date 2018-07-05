Хто виграє ЧС-2018 – прогноз букмекерів (ГОЛОСУВАННЯ)

Букмекери оцінили шанси команд, які вийшли в 1/4 фіналу чемпіонату світу 2018, на те, щоб завоювати трофей.
На думку букмекерів, головним фаворитом Мундіалю залишається збірна Бразилії.
На перемогу пентакампеоне приймаються ставки з коефіцієнтом 3,75. Також до трійки головних фаворитів входять збірні Франції та Англії.
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Відзначимо, що Бразилія і Франція можуть зустрітися вже в півфіналі ЧС, тоді як збірна Англії знаходиться в іншій частині турнірної сітки.
Найменші шанси виграти чемпіонат світу у збірних Росії і Швеції.
Топ-8 фаворитів ЧС-2018:
- Бразилія – 3.75;
- Франція – 4.50;
- Англія – 4.50;
- Хорватія – 6.50;
- Бельгія – 7.00;
- Уругвай – 15.00;
- Росія – 19.00;
- Швеція – 23.00.
Нагадаємо, футболіст збірної Бразилії Неймар та гравець збірної Англії Джордан Хендерсон продемонстрували свої акторські здібності на ЧС-2018.
Також Факти ICTV пропонують проголосувати за команду, яку б ви хотіли бачити з трофеєм чемпіонату світу 2018.