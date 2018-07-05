Іва Оліварі – перша жінка в історії ЧС, яка дивиться матчі з тренерської лави

Менеджер збірної Хорватії Іва Оліварі стала першою жінкою в історії чемпіонату світу, яка дивиться матчі з тренерської лави.

Менеджер команди Хорватії Іва Оліварі – перша жінка в історії чемпіонату світу, що входить до тренерського штабу національної збірної, відзначає офіційний сайт ФІФА.

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Свого часу, жінка була переможницею національної першості з тенісу серед гравців до 14 років, а зараз відповідає в збірній Хорватії за логістику, планування поїздок, роботу з асоціаціями, УЄФА та ФІФА. У Федерації футболу Хорватії Оліварі працює з 1992 року.

“Іва – прекрасна людина. Вона завжди з нами. Вона наш ангел-охоронець! Я знаю її вже 10 років. Працювати з нами зовсім не просто. Вона обожнює жарти, а ми обожнюємо її за це”, – сказав голкіпер хорватської збірної Даніель Субашич.

На чемпіонаті світу у 2014 році у Бразилії Іва теж була менеджером команди, але спостерігала за матчами з трибун. А через 2 роки на чемпіонаті Європи у Франції стала першою жінкою на Євро, яка сиділа на тренерській лаві.

Нагадаємо, збірна Хорватії в 1/8 фіналу ЧС-2018 обіграла збірну Данії у серії пенальті і вийшла до чвертьфіналу.

Фото: Instagram/iva_oli.