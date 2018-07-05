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Ліверпуль визначився з долею Каріуса і шокував фанатів

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп має намір залишити воротаря Лоріса Каріуса першим номером команди, незважаючи на провал гравця в фіналі Ліги чемпіонів.

Ліверпуль відмовився від купівлі воротаря в літнє трансферне вікно, повідомляє Mirror.

25-річний німецький голкіпер Лоріс Каріус залишиться першим номером команди, незважаючи на провал у фіналі Ліги чемпіонів проти Реала (1:3).

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Такі плани мерсисайдського клубу на німецького голкіпера не ощасливили їхніх прихильників. У соцмережах рішення Клоппа надихнуло фанатів на порцію нових мемів.

“Коли ви читаєте новини про те, що Клопп, швидше за все, дасть Каріусу шанс на ще один сезон у якості воротаря №1.”

Раніше червоні вже підписали двох польових гравців – бразильця Фабіньо та гвінейця Набі Кейта.

Нагадаємо, Каріус догравав фінал ЛЧ зі струсом мозку після удару Рамоса.

Фото: Getty Images.

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