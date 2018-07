Ліверпуль визначився з долею Каріуса і шокував фанатів

Ліверпуль відмовився від купівлі воротаря в літнє трансферне вікно, повідомляє Mirror.

25-річний німецький голкіпер Лоріс Каріус залишиться першим номером команди, незважаючи на провал у фіналі Ліги чемпіонів проти Реала (1:3).

Такі плани мерсисайдського клубу на німецького голкіпера не ощасливили їхніх прихильників. У соцмережах рішення Клоппа надихнуло фанатів на порцію нових мемів.

“Коли ви читаєте новини про те, що Клопп, швидше за все, дасть Каріусу шанс на ще один сезон у якості воротаря №1.”

When you read the news that Klopp is likely to give Karius another season as No.1 goalie. pic.twitter.com/XGVi8OLYpd

