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Мхітарян забив магічний гол з-за воріт

Перша команда лондонського Арсеналу зібралася після літньої відпустки на своїй тренувальній базі.

У тренуванні під керівництвом Унаї Емері взяв участь і вірменський півзахисник Генріх Мхітарян.

На тренуванні Мхітарян забив магічний гол з-за воріт. Відео з цим епізодом він поділився на своїй сторінці в соцмережі.

Зазначимо, Мхітарян перейшов до Арсенала з Манчестер Юнайтед в січні 2018-го, зіграв 12 матчів і забив 2 м’ячі.

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До слова, український хавбек Євген Коноплянка відзначився голом за Шальке під час товариського матчу.

Фото: arsenal.com

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