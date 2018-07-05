Форвард збірної Бразилії Неймар за 4 матчі на ЧС-2018 провів лежачим на полі 13 хвилин і 50 секунд.

Видання RTS Sports порахувало, як сильно форвард ПСЖ і збірної Бразилії Неймар затягує час по ходу матчів чемпіонату світу 2018 після порушень правил на ньому.

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За інформацією видання, бразильський форвард за 4 матчі турніру провів 13 хвилин 50 секунд, лежачи на газоні. Всього проти бразильця 23 рази порушили правила.

Найбільше часу на газоні Неймар провів в матчі 1/8 фіналу проти Мексики – 5 хвилин 30 секунд.



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Twitter/Rahul Singh Twitter/TheSoccerLifee Неймар 14 хвилин провалявся на газоні під час матчів ЧС-2018 / 6 фотографий

В 1/4 фіналу ЧС-2018 збірна Бразилії зіграє з національною командою Бельгії. Матч Бразилія – ​​Бельгія відбудеться 6 липня в Казані на стадіоні Казань Арена.

Раніше фанати з Англії та Колумбії влаштували розбірки після матчу.

Фото: Andre DurÃo | Dreamstime.com