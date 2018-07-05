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Реал запропонує Роналду контракт на його умовах

Президент Реала Флорентіно Перес готовий запропонувати португальському форварду Кріштіану Роналду новий контракт.

За інформацією Daily Record, на тлі останніх новин, які пророкують португальцю швидкий від’їзд в Ювентус, глава мадридського клубу Флорентіно Перес погодився платити Криштіану Роналду €30 млн, які хоче сам гравець.

Таким чином, заради того, щоб утримати головну зірку клубу, вершкові готові піти на умови португальського форварда.

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Раніше повідомлялося, що Ювентус домовився з Реалом про трансфер Роналду за €100 млн. Самому гравцеві був запропонований 4-річний контракт із зарплатою €30 млн за сезон.

Відзначимо, що раніше, серед можливих варіантів продовження гравцем кар’єри окрім Ювентуса, називалися Манчестер Юнайтед і ПСЖ.

У минулому сезоні португальський форвард провів 57 матчів, в яких забив 44 голи і віддав 8 результативних передач. На ЧС-2018 у складі збірної Португалії Кріштіану зіграв 4 поєдинки, забивши 4 м’ячі.

До речі, Ліверпуль визначився з долею Лоріса Каріуса.

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