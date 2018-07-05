Шедевральний гол Коноплянки клубу АПЛ

Український вінгер Євген Коноплянка відкрив рахунок у товариському матчі Шальке проти Саутгемптона.
Німецький Шальке розпочав підготовку до нового сезону. Першим спаринг-партнером кобальтових був клуб англійської Прем’єр-ліги Саутгемптон.
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Першими відкрили рахунок у протистоянні гравці Шальке. Євген Коноплянка, прийнявши м’яч, у фірмовому для себе стилі змістився з флангу до центру та пробив точно за призначенням. Зазначимо, що у цій ситуації півзахиснику допоміг рикошет від суперника.
21: Goal for #S04
A deflected effort from Ievgenli Konoplyanka beats #SaintsFC‘s @Alex_Macca23. (1-0) pic.twitter.com/q95xP4CpS2
— Southampton FC (@SouthamptonFC) 5 июля 2018 г.
Український вінгер розпочав гру у стартовому складі, а сама гра завершилася внічию 3:3.
Нагадаємо,у минулому сезоні 28-річний українець провів 30 матчів у складі Шальке, забив 6 голів та зробив 5 результативних передач.
Раніше Коноплянка потрапив до рейтингу найкращих гравців Бундесліги.
Фото: FC Schalke 04: Відео: Southampton FC.