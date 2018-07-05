Шедевральний гол Коноплянки клубу АПЛ

Український вінгер Євген Коноплянка відкрив рахунок у товариському матчі Шальке проти Саутгемптона.

Німецький Шальке розпочав підготовку до нового сезону. Першим спаринг-партнером кобальтових був клуб англійської Прем’єр-ліги Саутгемптон.

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Першими відкрили рахунок у протистоянні гравці Шальке. Євген Коноплянка, прийнявши м’яч, у фірмовому для себе стилі змістився з флангу до центру та пробив точно за призначенням. Зазначимо, що у цій ситуації півзахиснику допоміг рикошет від суперника.

Український вінгер розпочав гру у стартовому складі, а сама гра завершилася внічию 3:3.

Нагадаємо,у минулому сезоні 28-річний українець провів 30 матчів у складі Шальке, забив 6 голів та зробив 5 результативних передач.

Раніше Коноплянка потрапив до рейтингу найкращих гравців Бундесліги.

Фото: FC Schalke 04: Відео: Southampton FC‏.