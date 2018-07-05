Школяр забив зверху через Шакіла О’Ніла

Захисник однієї з шкільних команд Нью-Йорка Коул Ентоні забив зверху через легендарного баскетболіста НБА Шакіла О’Ніла.
Захисник Коул Ентоні, який виступав в минулому сезоні за одну зі шкіл Нью-Йорка, скористався моментом і забив зверху через легендарного центрового НБА Шакіла О’Ніла. Відео Ентоні опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Після того, що сталося О’Ніл жартома намагався втиснути Ентоні в кільце.
Коул вважається одним з найобдарованіших молодих американських захисників. В цьому році Ентоні разом зі збірною США-U18 завоював золоті медалі Кубка Америки. Наступний сезон він проведе в одному з університетів своєї країни.
Нагадаємо, Шакіл завершив кар’єру в 2011 році. В даний час він працює аналітиком на американському телебаченні.
Фото: | Dreamstime.com; Відео: Instagram/the_cole.anthony.