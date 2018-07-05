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Школяр забив зверху через Шакіла О’Ніла

Захисник однієї з шкільних команд Нью-Йорка Коул Ентоні забив зверху через легендарного баскетболіста НБА Шакіла О’Ніла.

Захисник Коул Ентоні, який виступав в минулому сезоні за одну зі шкіл Нью-Йорка, скористався моментом і забив зверху через легендарного центрового НБА Шакіла О’Ніла. Відео Ентоні опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Після того, що сталося О’Ніл жартома намагався втиснути Ентоні в кільце.

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Допис, поширений Cole Anthony (@the_cole.anthony)

Коул вважається одним з найобдарованіших молодих американських захисників. В цьому році Ентоні разом зі збірною США-U18 завоював золоті медалі Кубка Америки. Наступний сезон він проведе в одному з університетів своєї країни.

Нагадаємо, Шакіл завершив кар’єру в 2011 році. В даний час він працює аналітиком на американському телебаченні.

Фото: Jerry Coli Dreamstime.com; Відео: Instagram/the_cole.anthony.

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