УЄФА ввів четверту заміну в ЛЧ та ЛЄ

УЄФА дозволив проводити четверту заміну в Лізі чемпіонів і Лізі Європи.

УЄФА оголосив про низку змін в правилах проведення матчів під егідою союзу. Про це повідомляється на сайті організації.

Якщо матч перейде в додатковий час, кожна команда отримає право на четверту заміну.

Це буде поширюватися на матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Суперкубка Європи, Ліги націй і інших турнірів УЄФА, починаючи з сезону-2018/19.

Відзначається, що якщо команда в основний час зробила менше трьох дозволених замін, то в разі переходу гри в екстра-тайм у нього залишиться право використовувати в цілому чотири заміни.

Читайте: Новий гімн та дизайн: УЄФА анонсував ребрендинг Ліги Європи.

Також УЄФА дозволить командам задіяти до 12 запасних гравців в ряді своїх турнірів: Суперкубку УЄФА, молодіжному чемпіонаті Європи (U-21), Лізі націй, Євро-2020 (відбірковому й фінальному турнірі) та жіночому європейському чемпіонаті.

У Лізі чемпіонів і Лізі Європи команди як і раніше будуть використовувати 7 запасних гравців, за винятком фінального матчу, куди дозволять включити 12 футболістів.

Раніше УЄФА оштрафував турецький клуб через рудого кота.