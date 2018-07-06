Бразилія — Бельгія: букмекери назвали фаворита

Бразилія зустрінеться з Бельгією в рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу.
Збірна Бразилії 6 липня у Казані на Казань Арені в рамках 1/4 фіналу ЧС-2018 зустрінеться зі збірною Бельгії.
На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є підопічні Тіте.
Успіх бразильців у цьому матчі котируються коефіцієнтом 2,14. Успіх бельгійців складає – 3,70. На нічию дають – 3,40.Читайте: Де дивитися Бразилія — Бельгія Неймар vs Хендерсон: симулянти 1/8 фіналу ЧС, які награли на Оскар Бразилія перемогла Мексику і вийшла до 1/4 фіналу ЧС
Також сьогодні буде зіграно ще один матч 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу. На стадіоні у Нижньому Новгороді збірна Уругваю зіграє з Францією.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.
Фото: CBF Futebol, Belgian Red Devils.