Бразилія — Бельгія: букмекери назвали фаворита

Бразилія зустрінеться з Бельгією в рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу.

Збірна Бразилії 6 липня у Казані на Казань Арені в рамках 1/4 фіналу ЧС-2018 зустрінеться зі збірною Бельгії.

На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є підопічні Тіте.

Успіх бразильців у цьому матчі котируються коефіцієнтом 2,14. Успіх бельгійців складає – 3,70. На нічию дають – 3,40.

Також сьогодні буде зіграно ще один матч 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу. На стадіоні у Нижньому Новгороді збірна Уругваю зіграє з Францією.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: CBF Futebol‏, Belgian Red Devils.