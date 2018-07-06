Бразилія — Бельгія. Онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Бразилія — Бельгія на Фактах ICTV у п’ятницю, 6 липня, о 21:00.

6 липня у Казані на стадіоні Казань Арена в рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу зійдуться збірні команди Бразилії та Франції. Це єдина пара цієї стадії турніру, де обидві збірні у різні роки підіймали над собою трофей чемпіонату світу.

Серед усіх чвертьфіналістів саме бразильці вважаються головними фаворитами турніру. П’ятиразові чемпіони світу впевнено пройшли груповий етап та стадію 1/8 фіналу. На їхньому рахунку три поспіль перемоги, перша зустріч з Швейцарією завершилася нічиєю.

У свою чергу, у бельгійців дуже хороша атака. Команда вже відзначилася 12-ма забитими голами на турнірі. Стільки ж команда забила і у 1986 році, а от більше – ніколи. На стадії 1/8 фіналу підопічним Роберто Мартінеса довелося продемонструвати характер, адже програючи по ходу матчу 2:0 японцям, червоні дияволи змогли взяти гору над самураями.

Цікаві факти

Для команд це буде вже сьома очна зустріч. П’ять матчів завершилися перемогою пентакампеоне і лише в одному бразильці зазнали поразки від бельгійців. Це була товариська гра у 1963 році, тоді бразильці розгромно поступилися 1:5. На Мундіалі суперники зустрічалися лише один раз – у 2002 році на ЧС у Японії та Південній Кореї.

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Цікаво, що з трьох останніх чемпіонатів світу бразильців вибивали з турніру саме європейські команди. Однак, Бельгія слабо грає проти збірних країн Південної Америки. З 20 матчів червоні дияволи виграли лише шість разів, а також двічі зіграли внічию, програвши при цьому 12 поєдинків.

Кадрова ситуація

Що стосується кадрової ситуації, то у Тіте серйозні проблеми зі складом. Даніло травмований і більше не зіграє на ЧС, болі у спині турбують Пауліньо, Дуглас Коста потягнув м’яз, а Каземіро нарвався на перебір карток. З хорошого – Марсело повернувся у склад.

У Роберто Мартінеса проблем з травмами чи дискваліфікаціями немає. Янузай знову повернувся до тренувань у загальній групі.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, вікторія у цьому матчі на стороні підопічних Тіте. Успіх бразильців у цьому матчі котируються коефіцієнтом 2,14. Успіх бельгійців складає – 3,70. На нічию дають – 3,40.

Прогноз Фактів ICTV

Бразилія – Бельгія – 2:1.