Бразилія поступилася Бельгії у чвертьфіналі ЧС

Збірна Бельгії в 1/4 фіналу ЧС-2018 обіграла збірну Бразилії і вийшла до півфіналу.

Бразилія – Бельгія 1:2

Голи: Аугусто 76′- Фернандіньо 13′ (ав.), Де Брюйне 31′.

Бразилія: Аліссон, Фагнер, Тіаго Сілва, Міранда, Марсело, Фернандіньо, Пауліньо (Аугусто 73′), Вілліан (Фірміно 46′), Коутіньйо, Неймар. Жезус (Коста 58′).

Бельгія: Куртуа, Вертонген, Компані, Альдервейрельд, Шадлі (Вермален 82′), Вітсель, де Брюйне, Меньє, Феллаїні, Еден Азар, Лукаку (Тілеманс 87′).

Попередження: Фернандіньо, Фагнер – Альдервейрельд, Меньє.

У матчі чвертьфіналу чемпіонату світу 2018 зустрічалися збірні Бразилії та Бельгії. Зустріч проходила в Казані на стадіоні Казань Арена і завершилася перемогою європейської команди з рахунком 2:1.

Бельгійці вийшли вперед у рахунку після того, як на 13-й хвилині півзахисник збірної Бразилії Фернандіньо зрізав м’яч у власні ворота.

На 31-й хвилині підопічні Мартінеса подвоїла перевагу. Гол на свій рахунок записав Кевін Де Брюйне, який відзначився після результативної передачі від Ромелу Лукаку.

Читайте: Неймар vs Хендерсон: симулянти 1/8 фіналу ЧС, які награли на Оскар.

У другому таймі бразильці почали насідати на ворота Куртуа. В одному з епізодів Компані жорстко сфолив на Жезусі, але арбітр, подивившись повтор, не призначив пенальті. Гол підопічним Тіте вдалося забити на 76-й хвилині. Ренато Аугусто після передачі від Філіпе Коутіньйо скоротив відставання Бразилії у рахунку. Однак в час, що залишився пентакампеоне забити більше не вдалося.

У півфіналі ЧС-2018 підопічні Роберто Мартінеса зустрінуться зі збірною Франції 10 липня у Санкт-Петербурзі.

Фото: Getty Images.