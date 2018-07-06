Бразилія – це божевільна лінія атаки на чолі з Неймаром – експерт

Журналіст Олександр Гапоненко поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 Бразилія – Бельгія.

Футбольний журналіст Олександр Гапоненко поділився з Фактами ICTV очікуваннями від матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу 2018 Бразилія – Бельгія та дав свій прогноз.

Далі пряма мова:

Збірна Бельгії вважається одним з фаворитів чемпіонату світу, вони грають в атакуючий футбол, мають великий кадровий потенціал, особливо в групі атаки. Але при цьому, збірна Бельгії на цьому чемпіонаті світу, не дивлячись на те, що досить легко пройшла свою групу і посіла перше місце, ще не мала такого сильного суперника, як збірна Бразилії. У групі у Бельгії були дві досить слабкі команди, а третій матч зі збірною Англії нічого не вирішував. Тому, розмірковувати про те, що бельгійці знаходяться в своїй оптимальній формі складно.

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У виконанні збірної Бразилії ми бачили досить барвистий і атакуючий футбол протягом цього чемпіонату світу. В пентакампеоне не все було гладко по ходу турніру, але на відміну від Бельгії, в якої був лише один матч з найбільшою інтригою – це проти японців в плей-офф. У бразильців матчів, де вони могли проявити свій характер, було значно більше.

За кадровим потенціалом можна вважати, що команди практично однакові, але скажу банально: “Бразилія є Бразилія”. Це божевільна лінія атаки на чолі з Неймаром і що б не говорили про те, що Неймар більше симулює, ніж грає – результат він робить.

У цьому матчі великої кількості голів не чекаю і все-таки думаю, що в грі двох рівних команд, сильнішою виявиться збірна Бразилії, яка або з мінімальним рахунком, або з невеликою перевагою обіграє бельгійців. Мій прогноз Бразилія – Бельгія – 1:0.

До речі, букмекери оцінили шанси команд, які вийшли в 1/4 фіналу чемпіонату світу 2018, на те, щоб завоювати трофей.

Фото: Lucas Figueiredo/CBF.