Буффон підписав контракт з ПСЖ

ПСЖ підписав однорічний контракт з італійським голкіпером Джанлуїджі Буффоном.

Буффон – офіційно голкіпер ПСЖ. Про це повідомив офіційний сайт паризького клубу.

В угоді з 40-річним італійцем прописана опція продовження ще на один сезон. За інформацією ЗМІ, у Парижі він зароблятиме чотири мільйони євро на рік.

– Я дуже радий перейти в Парі Сен-Жермен. Вперше у своїй кар’єрі я покинув межі своєї рідної країни і лише такий амбітний проект міг схилити мене до цього рішення, – заявив Буффон.

Нагадаємо, що Буффон після закінчення сезону покинув Ювентус, проте вирішив не завершувати кар’єру гравця.

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До слова, Буффон є вихованцем Парми. На професійному рівні він виступає з 1995 року. Всього в кар’єрі Джіджі провів 1051 матч.

Воротар дев’ять разів ставав чемпіоном Італії, п’ять разів вигравав Кубок Італії, а також є чемпіоном світу.

Раніше Факти ICTV писали, що на прес-конференції головний тренер Унаї Емері ПСЖ оголосив про відхід з клубу.

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images