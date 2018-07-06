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Де дивитися Бразилія — Бельгія

Пряму трансляцію поєдинку 1/4 фіналу ЧС-2018 між збірними Бразилії та Бельгії покаже телеканал Інтер.

6 липня о 21.00 на стадіоні Казань Арена у Казані, в рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Бразилії зустрінеться зі збірною Бельгії.

Переможець цієї пари у півфіналі чемпіонату світу з футболу зустрінеться з переможцем пари Уругвай – Франція, який відбудеться о 17.00.

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Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Інтер.

Також матчі можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та  SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: .

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