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Де дивитися Уругвай — Франція

Пряму трансляцію поєдинку 1/4 фіналу ЧС-2018 між збірними Уругваю та Франції покаже телеканал Інтер.

6 липня о 17.00 на стадіоні Нижній Новгород в однойменному місті, в рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Уругваю зустрінеться зі збірною Франції.

Переможець цієї пари у півфіналі чемпіонату світу з футболу зустрінеться з переможцем пари Бразилія – Бельгія, який відбудеться о 21.00.

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Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Інтер.

Також матчі можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та  SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

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