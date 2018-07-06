Де дивитися Уругвай — Франція

Пряму трансляцію поєдинку 1/4 фіналу ЧС-2018 між збірними Уругваю та Франції покаже телеканал Інтер.
6 липня о 17.00 на стадіоні Нижній Новгород в однойменному місті, в рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Уругваю зустрінеться зі збірною Франції.
Переможець цієї пари у півфіналі чемпіонату світу з футболу зустрінеться з переможцем пари Бразилія – Бельгія, який відбудеться о 21.00.Читайте: Англія обіграла Колумбію у серії пенальті і вийшла в 1/4 фіналу ЧС Хто виграє ЧС-2018 - прогноз букмекерів (ГОЛОСУВАННЯ) Неймар 14 хвилин провалявся на газоні під час матчів ЧС-2018
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Інтер.
Також матчі можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.
Фото: Equipe de France.