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Франція обіграла Уругвай і стала першим півфіналістом ЧС

Збірна Франції в 1/4 фіналу ЧС-2018 обіграла збірну Уругваю і вийшла до півфіналу.

Уругвай – Франція – 0:2

Голи: Варан 40′, Грізманн 61′.

Уругвай: Муслера, Годін, Хіменес, Касерес, Нандес (Урретавіскайя 73′), Лаксальт, Бентанкур (Родрігес 59′), Торрейра, Весіно, Суарес, Стуані (Максі Гомес 59′).

Франція: Льоріс, Варан, Люка Ернандес, Павар, Умтіті, Погба, Канте, Толіссо (Н’Зонзі 80′), Грізманн, Жиру, Мбаппе (Дембеле 88′).

Попередження: Люка Ернандес 33′, Бентанкур 38′, Родрігес 69′, Мбаппе 69′.

У матчі чвертьфіналу чемпіонату світу 2018 зустрічалися збірні Уругваю і Франції. Зустріч проходила в Нижньому Новгороді на однойменному стадіоні і завершилася перемогою підопічних Дідьє Дешама з рахунком 2:0.

Французи вийшли вперед у рахунку на 40-й хвилині після точного удару захисника Рафаеля Варана, який відзначився після гольової передачі від нападника Антуана Грізманна.

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На 61-й хвилині все той же Грізманн подвоїв перевагу збірної Франції. Форвард потужно пробив з-за меж штрафного майданчика. І м’яч перед самим воротарем змінив траєкторію польоту. Фернандо Муслера не зумів зайняти позицію, щоб як слід відбити м’яч, і той від його рук залетів у ворота.

Таким чином, збірна Франції вийшла в півфінал чемпіонату світу-2018, де зіграє з переможцем матчу Бразилія – ​​Бельгія, а Уругвай завершила участь в турнірі.

Раніше Факти ICTV футболіст збірної Бразилії Неймар та гравець збірної Англії Джордан Хендерсон продемонстрували свої акторські здібності на ЧС-2018.

Фото: Getty Images.

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