Уругвай — Франція: букмекери назвали фаворита

Уругвай зустрінеться з Францією в рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу.

Збірна Уругваю 6 липня у Нижньому Новгороді на однойменному стадіоні в рамках 1/4 фіналу ЧС-2018 зустрінеться зі збірною Франції.

На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є підопічні Дідьє Дешама.

Успіх уругвайців у цьому матчі котируються коефіцієнтом 4,60. Успіх французів складає – 2,04. На нічию дають – 3,10.

Також сьогодні буде зіграно ще один матч 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу. На стадіоні Казань Арена збірна Бразилії зіграє з Бельгією.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: Equipe de France‏, Selección Uruguaya.