Уругвай — Франція. Онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Уругвай — Франція на Фактах ICTV у п’ятницю, 6 липня, о 17:00.

6 липня у Нижньому Новгороді на однойменному стадіоні в рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу зійдуться збірні команди Уругваю та Франції. Це єдина пара цієї стадії турніру, де обидві збірні у різні роки підіймали над собою трофей чемпіонату світу.

Після вильоту з турніру іспанців, аргентинців та німців, підопічних Дешама називають головними фаворитами на перемогу разом з бразильцями.

Підопічні Табареса виграли усі свої матчі, пропустивши у свої ворота лише один гол. На стадії групового етапу уругвайці на класі розібралися зі збірними Єгипту та Саудівської Аравії, а господарів турніру і зовсім, нещадно розбили 3:0. В 1/8 фіналу Суаресу та Ко довелося пройти випробування чинними чемпіонами Європи – португальцями. Цей екзамен вони здали на відмінно, мінімально перегравши хлопців Фернандо Сантуша 2:1.

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Прогнозовано виграли свою групу і підопічні Дідьє Дешама. Хоч і їхнім вболівальникам довелося добряче понервувати після мінімальної перемоги над Австралією та кволою нульовою нічиєю з данцями. Більше того, гра була освистана вболівальниками обох збірних. На стадії 1/8 фіналу французи сповна розправили крила і відгрузили у ворота збірної Аргентини чотири м’ячі, хоч і пропустили три у свої ворота.

Ця зустріч на Мундіалі стане четвертою для команд. У 1966 році перемогу святкував Уругвай, а у 2002 та 2010 роках команди розійшлися нульовою нічиєю.

Також цікаво, що Уругвай на одному ЧС не вигравав більше чотирьох матчів поспіль.

В уругвайців під питанням участь у матчі найкращого бомбардира команди на турнірі – Едінсона Кавані. Хоча, у Табареса в складі є достойна заміна в особі Луїса Суареса, але каталонець поки не демонструє найкращу свою форму.

А ось Дідьє Дешаму доведеться шукати альтернативу Матюді, який пропустить зустріч через перебір карток

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, перевага у цьому матчі на стороні підопічних Дідьє Дешама. Ставки на перемогу збірної Уругваю у цьому матчі котируються коефіцієнтом 4,60. Успіх французів складає – 2,04. На нічию дають – 3,10.

Прогноз Фактів ICTV

Уругвай – Франція – 0:2.