Віталій Кличко повернеться в ринг заради реваншу з Льюїсом

Вічний чемпіон світу WBC і мер Києва Віталій Кличко восени знову вийде в ринг проти екс-абсолютного чемпіона світу Леннокса Льюїса.

Бій між колишніми чемпіонами світу з боксу Віталієм Кличком та Ленноксом Льюїсом відбудеться під час 56-го конгресу WBC (Всесвітньої боксерської ради), який пройде в Києві з 30 вересня по 5 жовтня 2018 року. Про це повідомляє Klitschko-brothers.

Це буде виставковий поєдинок, який відбудеться в рамках благодійного аукціону. Його подробиці, а також формат бою поки не афішуються.

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Нагадаємо, бій Кличко проти Льюїса, відбувся 21 червня 2003 року та пізніше був визнаний боєм десятиліття в суперважкій вазі. Тоді поєдинок зупинили через розсічення в українця та віддали перемогу британцеві. Льюїс обіцяв реванш, але не дотримав слова і через кілька місяців оголосив про завершення кар’єри.

56-й конгрес WBC вперше в історії пройде в Києві. До України прилетять близько 700 учасників конвенції з 160 країн світу. Серед них будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, рефері, а також спортивні менеджери і функціонери.

Раніше стало відомо, що реванш між Віталієм Кличком і Ленноксом Льюїсом не відбувся через те, що український чемпіон не сподобався мамі британця.

Фото: Getty Images.