Англія впевнено переграла Швецію і вийшла у півфінал ЧС

Збірна Англії в 1/4 фіналу ЧС-2018 обіграла збірну Швеції і вийшла до півфіналу.

Швеція – Англія 0:2

Голи: Магвайр 30′, Аллі 59′.

Швеція: Ольсен, Крафт (Янссон 85′), Лінделеф, Гранквіст, Аугустінссон, Клаессон, Ларссон, Екдаль, Форсберг (Ольссон 65′), Берг, Тойвонен (Гвідетті 65′).

Англія: Пікфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Тріпп’єр, Аллі (Делфі 76′), Хендерсон (Дайер 85′), Лингард, Янг, Стерлінг (Рашфорд 90+1′), Кейн.

Попередження: Гвідетті, Ларссон — Магуайр.

Збірна Англії здобула перемогу над Швецією в матчі 1/4 фіналу ЧС-2018. Зустріч пройшла в Самарі на стадіоні Космос Арена і завершилася з рахунком 2:0 на користь англійців.

На 30-й хвилині захисник трьох левів Гаррі Магвайр відкрив рахунок в матчі, головою замкнувши подачу з кутового. Цей гол став восьмим для англійців, який вони відправили у сітку воріт суперника зі стандарту на Мундіалі.

Наприкінці тайму у Англії був ще один момент, коли Стерлінг виходив один на один з воротарем, але Ольсен вийшов переможцем дуелі, відбивши удар і добивання Стерлінга.

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Зі старту другого тайму шведи активно насіли на ворота Пікфорда. Спочатку Берг після навісу у штрафну точно пробив у кут, проте Пікфорд у стрибку зумів дотягнутися та відбити м’яч. Інші спроби Берга та Клаессона теж не завершилися успіхом – з усіма ударами блискуче впорався голкіпер трьох левів.

Подвоїли свою перевагу англійці на 58-й хвилині. Деле Аллі після подачі Джессі Лінгарда випередив захисників і головою з декількох метрів відправив м’яч у кут воріт Ольсена.

Таким чином, Англія вперше з 1990 року вийшла до півфіналу чемпіонату світу, де 11 липня в Москві на стадіоні Лужники зустрінеться з переможцем пари Росія – Хорватія.

Фото: Getty Images.