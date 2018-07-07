Боруссія відпустить Ярмоленка в АПЛ

Дортмундська Боруссія дозволила українському футболісту Андрію Ярмоленку вести переговори про трансфер.

Дортмундська Боруссія відпустила українця Андрія Ярмоленка на переговори з іншим клубом.

Про це в своєму Twitter написав журналіст Себастьян Вайсслінг, який пояснив, чому Ярмоленко не проходив сьогодні з командою тест на лактат.

Andrey #Yarmolenko fehlte heute beim Laktattest. Der #BVB hat ihn für ein paar Tage freigestellt, damit er Gespräche mit einem anderen Klub führen kann. — Sebastian Weßling (@fluestertweets) 7 июля 2018 г.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленком цікавиться Вест Хем, який готовий заплатити за нього €20 млн.

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28-річний Андрій Ярмоленко перебрався в Боруссію минулого літа з Динамо за €25 млн і з тих пір провів за джмелів 26 матчів (6 голів, 6 гольових передач) у всіх турнірах.

При цьому майже всю другу половину сезону українець не грав, а проходив реабілітацію після травми, після чого в ЗМІ і з’явилися чутки про його можливий продаж.

Раніше дортмундська Боруссія підписала контракт з швейцарським фахівцем Люсьєном Фавром.