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Де дивитися Росія — Хорватія

Пряму трансляцію поєдинку 1/4 фіналу ЧС-2018 між збірними Росії та Хорватії покаже телеканал Інтер.

7 липня о 21.00 на стадіоні Фішт у Сочі, в рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Росії зустрінеться зі збірною Хорватії.

Переможець цієї пари у півфіналі чемпіонату світу з футболу зустрінеться з переможцем пари Швеція – Англія, який відбудеться о 17.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Інтер.

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Також матчі можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та  SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: HNS | CFF.

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