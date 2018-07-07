Де дивитися Швеція — Англія

Пряму трансляцію поєдинку 1/4 фіналу ЧС-2018 між збірними Швеції та Англії покаже телеканал Інтер.
7 липня о 17.00 на стадіоні Космос Арена у Самарі, в рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Швеції зустрінеться зі збірною Англії.
Переможець цієї пари у півфіналі чемпіонату світу з футболу зустрінеться з переможцем пари Росія – Хорватія, який відбудеться о 21.00.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Інтер.Читайте: Неймар vs Хендерсон: симулянти 1/8 фіналу ЧС, які награли на Оскар Англія обіграла Колумбію у серії пенальті і вийшла в 1/4 фіналу ЧС ЧС-2018: найсексуальніші футболісти, які не пройшли у плей-офф (ГОЛОСУВАННЯ)
Також матчі можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.
Фото: England.