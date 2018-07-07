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Присутність Росії в 1/4 фіналу випадкова, її силу показав Уругвай – експерт

Журналіст Олександр Гапоненко поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 Росія – Хорватія.

Футбольний журналіст Олександр Гапоненко поділився з Фактами ICTV очікуваннями від матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу 2018 Росія – Хорватія та дав свій прогноз.

Далі пряма мова:

Не дивлячись на ту переможну істерію, яке зараз панує в сусідній країні – присутність збірної Росії в чвертьфіналі чемпіонату світу доволі випадкове. У збірної Росії була досить слабка група. В третьому турі ми побачили реальну силу підопічних Черчесова – це поразка 0:3 від Уругваю. За всіма показниками збірну Росії обіграла і збірна Іспанії під час матчу. Але за рахунок того, що вдалося виставити “автобус” і вдалося зберегти нічийний рахунок протягом 120 хвилин, росіяни якимось чином виграли у післяматчевій лотереї. Хоча здавалося б, за майстерністю повинні були бути сильнішими іспанці. Тому зараз говорити, що шанси Росії та Хорватії рівні – не слід.

Збірна Хорватії більш класна команда, вона і буде вести гру. У центрі поля буде домінувати збірна Хорватії з її прекрасними виконавцями в центральній зоні.

У той же час очікується, що як раз збірна Росії буде грати в тому ж ключі, як вона діяла і раніше. В основному це буде футбол з швидким переходом з оборони в атаку і пошук можливостей при швидких атаках. За тим виконавцям які є, більше шансів, що гру будуть вести підопічні Златко Даліча.

Читайте: Де дивитися Росія — Хорватія.

Якщо все буде добре, то хорвати повинні використовувати свою перевагу і довести те, що за класом вони сильніші. Єдине що може насторожувати на цьому етапі – це певний настрій, який отримала російська збірна на тлі цих успіхів і входження до вісімки кращих команд світу. Але, якщо на полі буде вирішувати тільки майстерність, то виграти все-таки повинна збірна Хорватії. Мій прогноз Росія – Хорватія – 0:2.

Раніше букмекери назвали фаворита матчу Росія – Хорватія.

Фото: HNS | CFF.

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