Росія — Хорватія: букмекери назвали фаворита

Росія зустрінеться з Хорватією в рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу.
Збірна Росії 7 липня у Сочі на стадіоні Фішт в рамках 1/4 фіналу ЧС-2018 зустрінеться зі збірною Хорватії.
На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є підопічні Златко Даліча.
Успіх росіян у цьому матчі котируються коефіцієнтом 4,10. Успіх хорватів складає – 2,17. На нічию дають – 3,05.Читайте: Де дивитися Росія — Хорватія Топ-5 найдорожчих та найдешевших команд ЧС-2018 Фото з ями і залицяння до журналістки! Топ курйозів на ЧС 2018
Також сьогодні буде зіграно ще один матч 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу. На стадіоні у Самарі збірна Швеції зіграє з Англією.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.
Фото: Getty Images, Сборная России.