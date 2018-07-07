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Росія — Хорватія: букмекери назвали фаворита

Росія зустрінеться з Хорватією в рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу.

Збірна Росії 7 липня у Сочі на стадіоні Фішт в рамках 1/4 фіналу ЧС-2018 зустрінеться зі збірною Хорватії.

На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є підопічні Златко Даліча.

Успіх росіян у цьому матчі котируються коефіцієнтом 4,10. Успіх хорватів складає – 2,17. На нічию дають – 3,05.

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Також сьогодні буде зіграно ще один матч 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу. На стадіоні у Самарі збірна Швеції зіграє з Англією.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images, .

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