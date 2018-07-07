Росія — Хорватія. Онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Росія — Хорватія на Фактах ICTV у суботу, 7 липня, о 21:00.

7 липня у Сочі на стадіоні Фішт в рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу зійдуться збірні команди Росії та Хорватії. Саме в цьому поєдинку розіграють останню, четверту путівку до півфіналу ЧС-2018.

За підсумками чотирьох зіграних поєдинків на турнірі ці збірні є одними із найрезультативніших. У Росії 9 забитих голів, у Хорватії – 8. В той же час Хорватія пропустила у свої ворота лише 2 голи, а Росія має у пасиві 5 пропущених.

Груповий етап росіяни завершили на другій сходинці, розгромно поступившись Уругваю 0:3. А на стадії 1/8 фіналу господарі Мундіалю сенсаційно у серії післяматчевих пенальті пройшли Іспанію.

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Хорватія на груповому етапі не знала гіркоти поразок. Всі три матчі завершилися перемогою картатих. На стадії 1/8 фіналу підопічні Златко Даліча теж у серії післяматчевих пенальті переграли збірну Данії.

У грі з хорватами точно не зіграє Юрій Жирков, який травмувався у матчі з іспанцями та тренується за індивідуальною програмою. Також під питанням участь Дзагоєва.

Наставник картатих Златко Даліч може розраховувати на всіх футболістів, окрім Ніколи Калінича, якого відправив додому після першого туру групового етапу через відмову вийти на заміну.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, перевага у цьому матчі на стороні підопічних Златко Даліча. Успіх росіян у цьому матчі котируються коефіцієнтом 4,10. Успіх хорватів складає – 2,17. На нічию дають – 3,05.

Прогноз Фактів ICTV

Росія – Хорватія – 0:2.