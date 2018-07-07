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Швеція — Англія: букмекери назвали фаворита

Швеція зустрінеться з Англією в рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу.

Збірна Швеції 7 липня у Самарі на Космос Арені в рамках 1/4 фіналу ЧС-2018 зустрінеться зі збірною Англії.

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом у цьому матчі є підопічні Гарета Саутгейта.

Успіх шведів у цьому матчі котируються коефіцієнтом 5,00. Успіх англійців складає – 1,90. На нічию дають – 3,30.

Читайте: Де дивитися Швеція — Англія Бразилія поступилася Бельгії у чвертьфіналі ЧС Гравці збірної Англії влаштували перегони на єдинорогах в басейні

Також сьогодні буде зіграно ще один матч 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу. На стадіоні у Сочі збірна Росії зіграє з Хорватією.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: Twitte/England, Facebook/Svensk fotboll.

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