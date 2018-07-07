Швеція — Англія. Онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Швеція — Англія на Фактах ICTV у суботу, 7 липня, о 17:00.

7 липня у Самарі на Космос Арені в рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу зійдуться збірні команди Швеції та Англії.

Англія доволі впевнено вийшла зі своєї групи у плей-офф, посівши другу сходинку після Бельгії. Проте вже на стадії 1/8 фіналу підопічні Саутгейта з величезними труднощами зуміли пройти збірну Колумбії. Леви отримали путівку у чвертьфінал лише після серії пенальті, яку вони виграли вперше з 1996 року. Таким чином англійці побороли сумнозвісне прокляття з післяматчевими пенальті.

Шведи на груповому етапі зазнали лише однієї поразки – від чинних чемпіонів світу німців. Також, лише Бундестім, поки що, змогла засмутити скандинавів на турнірі і вразити їхні ворота. На стадії 1/8 фіналу підопічні Янне Андерссона мінімально переграли швейцарців.

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Востаннє команди зустрічалися між собою шість років тому. Це був товариський поєдинок, який завершився на користь збірної Швеції 4:2. У тому ж році вони зійшлися між собою на Євро-2012, тоді команда Трьох левів була сильнішою 3:2. Всього ж збірні провели між собою 23 поєдинки, з яких 7 разів сильнішою була Англія, 7 разів перемогу святкували шведи, а 9 матчів завершилися внічию.

Серед кадрових втрат у Швеції дискваліфікований Мікаель Лустіг. Скоріш за все його замінить у складі Еміль Крафт.

А ось Англія до матчу підходить у повній бойовій готовності. Єдиний хто під питанням участі у матчі – це Джеймі Варді. Його стан медики оцінять ближче до матчу.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, перевага у цьому матчі на стороні підопічних Гарета Саутгейта. Успіх шведів у цьому матчі котируються коефіцієнтом 5,00. Успіх англійців складає – 1,90. На нічию дають – 3,30.

Прогноз Фактів ICTV

Швеція – Англія – 0:2.