Хорватія в серії пенальті вибила Росію і вийшла до півфіналу ЧС

Збірна Хорватії в 1/4 фіналу ЧС-2018 обіграла збірну Росії і вийшла до півфіналу.

Росія – Хорватія 2:2 (3:4 – по пен.)

Голи: Черишев 31, Фернандес 115′ — Крамаріч 39′, Віда 100′.

Росія: Акінфєєв, Кутєпов, Кудряшов, Фернандес, Ігнашевич, Кузяєв, Зобнін, Головін (Дзагоєв 102′), Самедов (Єрохін 54′), Черишев (Смолов 67′), Дзюба (Газінський 79′).

Хорватія: Субашич, Ловрен, Стрінич (Піварич 74), Врсалько (Чорлука 97′), Віда, Перішич (Брозович 63′), Ракітич, Модрич, Ребич, Крамарич (Ковачич 88′), Манджукич.

Попередження: Газінський — Ловрен, Стрінич, Віда, Піварич.

Збірна Росії поступилася Хорватії в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу 2018 року. В основний і додатковий час зустрічі команди обмінялися голами – 2:2, а в серії пенальті фортуна була на боці підопічних Златко Даліча – 4:3.

В першому таймі рахунок у матчі відкрили росіяни. На 31-й хвилині з-за меж штрафного потужним ударом відзначився Денис Черишев. Даніель Субашич не встиг зреагувати на удар.

Відновили статус-кво хорвати майже одразу. На 39-й хвилині Маріо Манджукич пройшов по флангу і навісив у штрафний майданчик, де ніким неприкритий виявився Андрей Крамарич. Форвард Хоффенхайма замкнув навіс головою.

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А от більше голів в основний час командам забити не вдалося, тому гра перейшла в екстра-тайм. З кутового Лука Модріч навісив у воротарський майданчик, де верхову боротьбу з російськими захисниками виграв Домагой Віда, він і замкнув навіс головою. Проте росіянам вдалося зрівняти рахунок. Натуралізований бразилець Маріо Фернандес замкнув навіс від Дзагоєва зі стандарту головою.

У серії післяматчевих пенальті у росіян не забили Федір Смолов і Маріо Фернандес, у хорватів – Матео Ковачич.

В 1/2 фіналу ЧС-2018 збірна Хорватії зустрінеться з Англією. Гра пройде 11 липня в Москві.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу Росія — Хорватія.

Фото: Getty Images.