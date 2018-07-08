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Слава Україні! Це перемога за Динамо і Україну – футболісти Хорватії

Екс-гравці Динамо Домагой Віда та Огнен Вукоєвич розповіли на чию честь була перемога збірної Хорватії над Росією.

У чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу збірна Росії поступилася Хорватії після серії післяматчевих пенальті 2:2 (пен. 3:4).

Читайте: Англія впевнено переграла Швецію і вийшла у півфінал ЧС

Футболісти картатих не стримували своїх емоцій після матчу, а екс-гравці київського Динамо Домагой Віда та Огнен Вукоєвич присвятили перемогу над командою Черчесова Україні та київському клубу.

Відповідне відео розмістив у своєму сторіс в Instagram Огнен Вукоєвич.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу Росія — Хорватія.

Фото: Getty Images; Відео: Telegram/Брутальний Футбол.

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