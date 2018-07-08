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Українська тенісистка Ястремська виграла турнір у Римі

Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула перемогу на турнірі серії ITF.

Даяна Ястремська

Тенісистка Даяна Ястремська перемогла на турнірі серії ITF у Римі, повідомляє Sport Arena.

У фінальному матчі українка розгромила росіянку Анастасію Потапову.

У двох сетах Ястремська віддала суперниці усього один гейм. Остаточний рахунок – 6:1, 6:0.

Два роки тому Потапова обіграла Ястремську у фіналі юнацького турніру на Вімблдоні.

Читайте: Тенісист на Вімблдоні потужною подачею попав м’ячем у дівчину, вона розплакалася

До слова, український тенісист Сергій Стаховський переміг у турнірі Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour (Fuzion 100 Ilkley Trophey) в Ілклі (Велика Британія).

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