Віду можуть дискваліфікувати за відео про Україну

Хорватський захисник Домагой Віда може отримати дискваліфікацію від ФІФА за відео з Огнєном Вукоєвичем після матчу проти збірної Росії на ЧС-2018.

Хорватський захисник Домагой Віда може бути дискваліфікований на матч 1/2 фіналу ЧС-2018 проти збірної Англії, пише The Sun.

Міжнародна федерація футболу почала вивчати інцидент зі скандуванням Слава Україні членами збірної Хорватії після матчу 1/4 фіналу фіналу ЧС-2018 із Росією.

– ФІФА обробляє різні звіти про матчі, в тому числі потенційні докази щодо цього питання. Зрозумійте, що поки ми не оцінимо всю наявну інформацію, то не зможемо надавати коментарі, – цитує видання реакцію ФІФА на можливий бан для Види.

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Нагадаємо, 7 липня після переможного поєдинку проти збірної Росії 1/4 фіналу фіналу ЧС-2018 Домагой Віда та Огнен Вукоєвич записали відео, в якому проскандували “Слава Україні!” та присвятили перемогу київському Динамо та Україні.

Пізніше футболіст заявив, що цей запис – не політика, а привіт для його київських друзів.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images