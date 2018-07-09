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Де дивитися Франція — Бельгія

Пряму трансляцію поєдинку 1/2 фіналу ЧС-2018 між збірними Франції та Бельгії покаже телеканал Інтер.

10 липня о 21.00 на стадіоні Санкт-Петербург в однойменному місті, в рамках 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Франції зустрінеться зі збірною Бельгії.

Переможець цієї пари у фіналі чемпіонату світу з футболу зустрінеться з переможцем пари Хорватія – Англія, який відбудеться 11 липня о 21.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Інтер.

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Також матчі можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та  SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: Equipe de France.

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