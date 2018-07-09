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Фаєри, пісні та танці. Як Буффона зустріли у ПСЖ

Фанати ПСЖ яскраво зустріли новачка команди Джанлуїджи Буффона.

У понеділок, 9 липня, легенда італійського футболу Джанлуїджі Буффон був представлений в якості гравця французького ПСЖ.

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Біля стадіону Парк де Пренс зібралися тисячі вболівальників столичної команди, які співали пісні, палили фаєри і дуже гаряче вітали зоряного новачка своєї команди.

Нагадаємо, ПСЖ підписав однорічний контракт з італійським голкіпером Джанлуїджі Буффоном.

Фото і відео: 

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