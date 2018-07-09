Фаєри, пісні та танці. Як Буффона зустріли у ПСЖ

Фанати ПСЖ яскраво зустріли новачка команди Джанлуїджи Буффона.
У понеділок, 9 липня, легенда італійського футболу Джанлуїджі Буффон був представлений в якості гравця французького ПСЖ.
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Біля стадіону Парк де Пренс зібралися тисячі вболівальників столичної команди, які співали пісні, палили фаєри і дуже гаряче вітали зоряного новачка своєї команди.
La présentation de @gianluigibuffon devant le Parc avec une initiation pyrotechnique #OneOfUs pic.twitter.com/m2OHu8h7rY
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 9 июля 2018 г.
Нагадаємо, ПСЖ підписав однорічний контракт з італійським голкіпером Джанлуїджі Буффоном.
Фото і відео: Paris Saint-Germain.