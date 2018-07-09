Франція — Бельгія: букмекери назвали фаворита

Франція зустрінеться з Бельгією в рамках 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу.
Збірна Франції 10 липня у Санкт-Петербурзі на однойменному стадіоні в рамках 1/2 фіналу ЧС-2018 зустрінеться зі збірною Бельгії.
На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є підопічні Дідьє Дешама.
Успіх французів у цьому матчі котируються коефіцієнтом 2,55. Успіх бельгійців складає – 3,05. На нічию дають – 3,20.Читайте: Де дивитися Франція — Бельгія Слава Україні! Це перемога за Динамо і Україну - футболісти Хорватії Неймар vs Хендерсон: симулянти 1/8 фіналу ЧС, які награли на Оскар
Також 11 липня буде зіграно ще один матч 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу. На стадіоні Лужники у Москві збірна Хорватії зіграє з Англією.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.
Фото: Equipe de France, Belgian Red Devils.