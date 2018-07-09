Франція — Бельгія: букмекери назвали фаворита

Франція зустрінеться з Бельгією в рамках 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу.

Збірна Франції 10 липня у Санкт-Петербурзі на однойменному стадіоні в рамках 1/2 фіналу ЧС-2018 зустрінеться зі збірною Бельгії.

На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є підопічні Дідьє Дешама.

Успіх французів у цьому матчі котируються коефіцієнтом 2,55. Успіх бельгійців складає – 3,05. На нічию дають – 3,20.

Також 11 липня буде зіграно ще один матч 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу. На стадіоні Лужники у Москві збірна Хорватії зіграє з Англією.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: Equipe de France‏, Belgian Red Devils‏.