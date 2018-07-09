ЛГБТ-активісти під час ЧС обійшли заборону гей-пропаганди в Росії

ЛГБТ-активісти з Іспанії знайшли креативний спосіб обійти російський закон про заборону гей-пропаганди і продемонстрували прапор сексуальних меншин.

ЛГБТ-активісти з Іспанії знайшли спосіб обійти російський закон про заборону гей-пропаганди і продемонстрували прапор сексуальних меншин на Красній площі та в інших частинах Москви під час ЧС-2018.

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Активісти придбали шість футболок з футбольними кольорами Іспанії, Нідерландів, Бразилії, Мексики, Аргентини і Колумбії і пройшлися по російській столиці в такому ж порядку кольорів, як на прапорі ЛГБТ. У деяких місцях вони навіть постояли поруч зі співробітниками поліції.

Таким чином, організатори акції протестували проти прийнятого в 2013 році російського закону про гей-пропаганди, що забороняє в тому числі демонстрацію прапора ЛГБТ, відзначають, що таким чином вони хотіли продемонструвати “боротьбу проти битви, яку ніколи не можна буде замовчати”, повідомляє USA Today.

Раніше Холлі Беррі роздяглася на підтримку ЛГБТ.

Фото: Instagram/lolamullenlowe.