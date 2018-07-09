Луїс Енріке очолив збірну Іспанії

Луїс Енріке став новим тренером національної збірної Іспанії з футболу.

Президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес оголосив про призначення головним тренером Фурії роха Луїса Енріке, який змінив на цій посаді Фернандо Йерро.

“Тренер збірної повинен бути абсолютним лідером для команди. Ми шукали саме такого лідера і зупинили свій вибір на Луїсі Енріке, – цитує Рубіалеса офіційний сай іспанської федерації футболу”.

Угода з фахівцем підписана на два роки. Умови особистого контракту не розголошуються.

48-річний Луїс Енріке виступав за Спортинг Хіхон, Реал і Барселону, а також провів 62 матчі (12 голів) за збірну Іспанії.

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В якості тренера працював з Барселоною Б, Ромою, Сельтою і Барселоною, з якою виграв два чемпіонати, три Кубка і Суперкубок Іспанії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

Нагадаємо, на час проведення чемпіонату світу збірну Іспанії очолював Фернандо Йєрро.

Фото: Christian Bertrand | Dreamstime.com