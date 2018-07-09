ПСЖ готує новий трансфер за €270 млн

Французький ПСЖ розраховує придбати бразильського півзахисника Барселони Філіппе Коутіньо.

Французький ПСЖ хоче підписати бразильського півзахисника Барселони Філіппе Коутіньйо. Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

Парі Сент-Жермен поки не робив офіційний запит в Барселону, але готовий заплатити за Коутіньйо €270 млн і встановити новий світовий трансферний рекорд. Попередній рекорд становить €222 млн – це сума, заплачена тим же ПСЖ Барселоні за перехід Неймара.

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Видання пише, що перехід Коутіньо до ПСЖ є ініціативою Неймара, з яким той перебуває у дружніх стосунках та якому подобається гра партнера по збірній.

Також відзначається, що відступні за півзахисника, які були встановлені каталонським клубом, становлять €400 млн, а контракт розрахований до 2023 року.

Нагадаємо, Бразилія поступилася Бельгії у чвертьфіналі ЧС.

Фото: Lucas Figueiredo/CBF.