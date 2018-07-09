Російські футболісти на гру з Хорватією вийшли під допінгом – Bild

Футболісти збірної Росії підозрюються в застосуванні допінгу під час чемпіонату світу 2018.

Німецьке видання Bild опублікувало матеріал, у якому гравців російської збірної звинувачують у застосуванні допоміжних речовин для поліпшення свого фізичного стану під час матчів Мундіалю.

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Як стверджує видання, російські гравці вдихали аміак (одна десята частина нашатирного спирту) у підтрибунному приміщенні на матчі з Хорватією в 1/4 фіналу, щоб отримати фізичну перевагу над суперником. При цьому журналісти визнають, що аміак не входить до числа заборонених препаратів, але, за словами запрошеного фахівця, ця речовина дає схожий ефект.

“Використання аміаку не заборонене. Але це абсурд з боку росіян стверджувати, що він так само поширений, як якийсь шампунь. Особливо на тлі існуючої роками у Росії системи державної підтримки допінгу”, — йдеться в матеріалі.

Як доказ своєї версії Bild опублікував фотографію захисника збірної Росії Іллі Кутєпова, який вдихає щось перед виходом на поле.

Нагадаємо, Хорватія в серії пенальті вибила Росію і вийшла до півфіналу ЧС.

Фото: Bild.